Москва, 14 сентября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Помощник прокурора Шалинского района (Чечня) Магомед Гучигов, фигурирующим в сообщениях СМИ как возможный участник инцидента со стрельбой из свадебного автомобиля, может быть уволен из органов. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

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Гучигов задержан в связи с возбуждением по статье о хулиганстве уголовном деле. В отношении него прокуратура Москвы начала служебную проверку с целью оценить законность действий работника прокуратуры.

«В случае выявления фактов нарушений в действиях прокурорского работника к нему будут приняты самые жесткие меры дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения из органов прокуратуры», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, московская полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» по факту стрельбы, устроенной участниками свадебного кортежа в Москве. Двое подозреваемых были задержаны правоохранителями. Один из задержанных за стрельбу оказался сотрудником региональной прокуратуры.