Пекин, 14 сентября, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности до наивысшего уровня из-за надвигающегося тропического супертайфуна «Меранти», который в ночь на 14 сентября прошел в непосредственной близости от побережья Тайваня.

NASA / Reid Wiseman Тайфун: Вид из космоса

Самый мощный тайфун с начала 2016 г. сопровождается сильнейшими ливнями и ураганным ветром. Станция наблюдения Хенгчун зафиксировала рекордную скорость ветра за последние 120 лет, согласно данным Центрального бюро погоды Тайваня. Скорость ветра достигала 263 км/ч.

Сильнейший ветер вызвал волны высотой до 12 метров. Ураган достигнет побережья КНР в районе провинций Фуцзянь, Чжэцзян и Гуандун уже в ночь на 15 сентября.

Власти страны рекомендуют гражданам не покидать своих домов, а всем кораблям вернуться в порты. Экстренные службы переведены в усиленный режим работы. Аэропорты работают в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, самый мощный тайфун за 2016 год прошел рядом с Тайванем и принес рекордно сильные ветры и проливные дожди в восточный и южный районы страны.