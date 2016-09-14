Москва, 14 сентября, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Актуальность создания единой европейской армии обусловлена выходом Великобритании из Евросоюза — страны с самой мощной военной инфраструктурой в Западной Европе, однако вряд ли можно ожидать, что идея военной интеграции Евросоюза на этот раз получит серьезное развитие. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий.

Иван Шилов ИА REGNUM BREXIT

«Вообще-то эта идея фигурировала достаточно давно. В первый раз она обсуждалась как антинатовская и антиамериканская тема, когда (президент Франции) Жак Ширак и (федеральный канцлер Германии) Герхард Шредер, подтянув еще бельгийцев, пытались как-то дистанцироваться от политики Джорджа Буша-младшего, тем самым доказывая, что Евросоюз не очень нуждается в США, что он может понизить роль НАТО и иметь свою собственную военную политику», — заявил Кагарлицкий.

С другой стороны, существовала и противоположная версия европейской военной интеграции, продолжил политолог. «Она предполагает, что структуры Евросоюза станут частью натовских, станут просто институциональным оформлением НАТО в Европе — каким-то субподразделением, субструктурой военно-политического блока», — пояснил он.

В настоящее время на фоне Brexit ситуация в Европе опять кардинально меняется, поскольку в военном отношении Великобритания является наиболее значимым элементом в Западной Европе, имея наиболее развитую военную инфраструктуру, подчеркнул политолог. «Поэтому если Великобритания из Евросоюза выходит, то, соответственно, вся военная политика Евросоюза должна быть пересмотрена. В этом случае она действительно должна опираться на предполагаемое сотрудничество между бундесвером и французской армией, потому что это два наиболее заметных военных элемента в европейских структурах», — заявил Кагарлицкий.

«Все остальные страны серьезного военного потенциала не имеют. За исключением, как ни странно, Швеции — с ее традиционным пацифизмом, но очень развитой военной промышленностью и развитой военной инфраструктурой», — заметил политолог. «Впрочем, учитывая, что Швеция страна маленькая, а ее военные задачи очень ограничены, и заключаются они в основном в продвижении своего оборонного промышленного комплекса, конечно, она вряд ли сегодня может рассматриваться как великая военная держава», — добавил он.

В конечном счете шансы на то, что идея европейской армии получит серьезное развитие, достаточно малы, считает Кагарлицкий.

«Эти темы возникают в разных вариациях и даже в разных политических конфигурациях — причем в прямо противоположных политических конфигурациях. Так или иначе, до сих пор из этого ничего не получилось. Вполне возможно, что ничего не получится и в этот раз», — резюмировал директор ИГСО.

Отметим, 14 сентября «Известия» со ссылкой на источник в Еврокомиссии сообщили, что в Брюсселе идут активные дискуссии по вопросу создания европейской армии, на которую будут возложены задачи обеспечения внешней и внутренней безопасности Евросоюза. По словам собеседника издания, объединенный европейский военный блок, может появиться уже к 2018 году.

Главным противником развития европейской оборонной политики до недавнего времени была Великобритания, руководство которой не хотело возникновения конкуренции с НАТО. После Brexit разговоры о военном сотрудничестве стран-членов Евросоюза пошли с новой силой.