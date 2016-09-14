Ярославль, 14 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Более 160 млн. руб. получил дополнительно бюджет Ярославля в итоге реализации в 1 полугодии Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города

ИА REGNUM

В январе-июне мэрия сократила расходы бюджета — на 68 млн. рублей. При этом в рамках реализации мероприятий Плана городская казна получила доход в размере 96 млн. рублей. В частности, 3,4 млн поступили в результате заключения 33 договоров аренды недвижимости, 76,9 млн. — составили налоги и платежи, а также выплаты задолженностей в бюджет. Временные ярмарки, в том числе в рамках проекта правительства Ярославской области «Покупай Ярославское», принесли бюджету Ярославля 0,8 млн рублей.

При этом в первом полугодии 2016 года в Ярославле расселено 3,6 тыс. кв. м непригодного для проживания жилищного фонда. Новое жилье получила 101 семья — 264 человека. Субсидию на приобретение жилья получили 65 молодых семей. Также 19 ярославских семей получили субсидии на возмещение части ежемесячных платежей по ипотечному кредиту из областного и городского бюджетов на сумму 523,7 тыс. руб., из них средства городского бюджета составили 274,5 тыс. руб.

Многодетные семьи Ярославля получили адресную поддержку в виде бесплатного проезда в общественном транспорте — им выдано 11,4 тысячи проездных билетов. Кроме того, городской бюджет обеспечил временное трудоустройство 1666 подростков — на создание рабочих мест для них предусмотрено 13 млн рублей. К 1 июля работу получили 903 несовершеннолетних.

В рамках содействия развитию малого и среднего предпринимательства, в Ярославле сохранена базовая ставка годовой арендной платы за муниципальное недвижимое имущество.

Как сообщил заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин, основные поступления в городской бюджет города в рамках Плана ожидаются во втором полугодии. Их объем должен составить 600 — 700 млн. руб.