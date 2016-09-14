Вашингтон, 14 сентября, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Согласно социологическому исследованию, проведённому центром YouGov, больше половины американских граждан не верят или сомневаются в том, что избирательный штаб кандидата в президенты СЩА от Демократической партии Хиллари Клинтон дал правдивое объяснение её обморока, который произошёл на траурной церемонии 11 сентября. Результаты исследования опубликованы в газете The Times.

defense.gov Хиллари Клинтон

Комментируя результаты опроса, журналист Рис Блейкли отметил «дефицит доверия к президентской кампании Клинтон». Согласно опубликованным данным, в исследовании приняли участие 1910 человек.

Заявлению о том, что у Клинтон лёгкая форма пневмонии, не верят 46% американцев. Не определились — девять процентов. «Клинтон, по-видимому, пыталась игнорировать болезнь, чтобы не сорвать свое расписание, подразумевающее поездки в течение нескольких месяцев между штатами, в которых ведется борьба, и участие в мероприятиях по сбору средств», — сообщил Блейкли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неприятность с обмороком произошла у Клинтон на траурной церемонии 11 сентября. Штаб сначала объявил, что политик потеряла сознание от жары. Затем появилось официальное сообщение о пневмонии.