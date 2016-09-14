Мадрид, 14 сентября, 2016, 12:25 — ИА Регнум. Полиция Испании задержала судно с 15 тоннами гашиша на борту у южного побережья страны, заявило МВД Испании, сообщает 14 сентября Reuters.

desktopwallpapers.org.ua Марихуана

На судне находились два человека, один из задержанных был гражданином Нидерландов, другой — Болгарии. Операция по задержанию контрабанды наркотиков завершилась утром 11 сентября.

В августе у берегов Италии, испанские и итальянские полицейские задержали контрабанду более трех тонн гашиша стоимостью около $2 млн. Полиция арестовала 19 граждан Польши, состоявших в международной организации контрабандистов наркотиков.