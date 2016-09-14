Новосибирск, 14 сентября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирске почтили память советских солдат, погибших на Безымянной высоте с 13 на 14 сентября 1943 года. Прошло уже 73 года с того момента, как утром 14 сентября бойцы 718-го стрелкового полка прорвались на высоту. Перед ними предстала картина жестокого боя: почти все наши бойцы погибли, а вокруг — больше сотни трупов немецких солдат и офицеров.

skeeze Свечи памяти

Дымилась роща под горою, И вместе с ней горел закат. Нас оставалось только троеИз восемнадцати ребят.

(Слова из песни «На безымянной высоте» из кинофильма «Тишина», написанная поэтом Михаилом Матусовским и композитором Вениамином Баснером).

Из «восемнадцати ребят» семнадцать были из Новосибирска. И в живых осталось двое, а не трое как сказано в песне: Константин Власов и Герасим Лапин.

В группу прорыва вошли: старшина Петр Панин, ст. сержант Даниил Денисов, ст. сержант Роман Закомолдин, сержант Константин Власов, сержант Николай Даниленко и рядовые: Гавриил Воробьев, Николай Голенкин, Иван Куликов, Петр Романов, Герасим Лапин, Дмитрий Шляхов, Татари Касабиев, сержант Борис Кигель, Александр Артамонов, Элюша Липовецер, Емельян Белоконов, Дмитрий Ярута. Десять из них были с завода «Сибсельмаш». У каждого по автомату и по 16 гранат (данные предоставлены Библиотекой сибирского краеведения).

Оставшийся в живых Константин Власов позже вспоминал: «Всех нас было восемнадцать, а уцелело даже не трое, как в песне, а только двое. Много лет прошло с тех пор, но будто все было вчера. Немцы, закрепившись на высоте, огнем задержали наступление наших подразделений. Кто бы мог тогда подумать, что через годы и десятилетия эта высота станет известной всей стране, а подвиг сибиряков назовут бессмертным».

Власов на высоте попал в окружение, хотел подорвать себя вместе с немцами последней гранатой, но она не взорвалась. Попал в плен и по дороге в Германию бежал, потом, после войны, были сталинские лагеря. И дорога домой. Работа на заводе. Умер Константин Власов в 78-м году.

Герасима Лапина во время взрыва гранаты отбросила взрывная волна и он потерял сознание. После лечения он вернулся в свою часть. Потом были еще два ранения, учеба, служба в другой части. Он дошел до Берлина. На одной из стен Рейхстага была надпись: «Мы — порошинцы!» После войны Лапин вернулся в Донецк, из которого был эвакуирован вместе с заводом в Новосибирск на «Сибметаллстрой».

В память воинов-сибиряков в Новосибирске состоялся торжественный митинг. На нем были ветераны, родственники тех бойцов, которые сражались на Безымянной высоте, школьники и те, кто побывал на местах сражений. Каждый год 18 молодых жителей Кировского района Новосибирска получают возможность посетить поселок Бетлица Калужской области, где бойцы вели неравный бой с противником. Почему Кировского района? Десять из 17 бойцов — жители этого района.

«Там стоит памятник, есть площадь, посажены ели и стоит землянка — специально, чтобы можно было посмотреть, как это было. Чувства непередаваемые, надо там побывать обязательно! Гордость берет, что наши деды, прадеды воевали, что здесь шел бой», — цитируют «Новосибирские новости» участника делегации на Безымянную высоту Семена Крюкова.

Памятник воинам-сибирякам на Безымянной высоте был открыт в октябре 1966 года. В мероприятии участвовали и Герасим Лапин с Константином Власовым. Мемориальный комплекс «Безымянная высота» на территории Куйбышевского района Калужской области открыт 9 мая 1980 года, героям-сибирякам посвящена постоянная экспозиция одноименного филиала Калужского областного музея. А в Новосибирске на заводе «Сибсельмаш» в музее есть постоянная экспозиция, посвященная героям Безымянной высоты.