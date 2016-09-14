Санкт-Петербург, 14 сентября, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Полный охват станций и тоннелей Петербургского метрополитена сетью доступа в интернет по технологии Wi-Fi должен произойти к началу декабря 2017 года. Это следует из условий конкурса на создание сети беспроводного доступа в Сеть, объявленного ГУП «Петербургский метрополитен».

technocratos.ru Wi-Fi в метро

Первой доступ в интернет к февралю 2017 года должна получить пятая линия городской подземки, в апреле Wi-Fi появится на четвертой линии, в июне — на третьей линии, в августе — на второй, в сентябре — на первой линии.

«Для Петербургского метрополитена это будет вторая попытка обеспечить подземку беспроводным интернетом, — напоминает «Деловой Петербург». — Первый конкурс проводили осенью 2015 года, но из-за высокой арендной платы желающих получить тендер не нашлось». В настоящее время предлагаемые ставки были существенно пересмотрены в сторону уменьшения.

Как сообщало ИА REGNUM, сеть Wi-Fi будет создана по аналогии с Москвой, однако, в отличие от столичных пассажиров подземки, петербуржцы смогут пользоваться сетью как в поездах, так и в тоннелях и вестибюлях станций метрополитена. Ранее был реализован и показал свою эффективность пилотный проект сети Wi-Fi на участке между станциями метро «Новочеркасская» и «Ладожская».

Проект в Петербурге готово реализовать АО «МаксимаТелеком» (оператор Wi-Fi в Московском метрополитене). Глава комитета по инвестициям Санкт-Петербурга Ирина Бабюк оценивала проект в сумму около 1,8 млрд рублей.

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«В среднем инвестор, который займется этим проектом, сможет, по оценке комитета по инвестициям, получать доход 489,6 млн рублей в год. Затраты на организацию сети составят более 600 млн рублей ежегодно», — отмечает «Деловой Петербург».

Добавим, что в ходе реализации проекта в Петербурге необходимо построить инфраструктуру связи в тоннелях общей протяженностью более 380 км и оборудовать телекоммуникационными устройствами порядка 300 поездов.