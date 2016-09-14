Красногорск, 14 сентября, 2016, 12:34 — ИА Регнум.



Мартин Хид. Озеро. 1862

Озера Круглое, Долгое, Нерское, расположенные в одноименном заказнике в Дмитровском районе Подмосковья, а вместе с ними уникальные виды флоры и фауны получили новый статус и усиленный охранный режим благодаря реорганизации зоны. Теперь природный комплекс получил статус памятника природы областного значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии области.

После реорганизации в заказнике «Озера Круглое, Долгое, Нерское и их ближайшее окружение» изменяется режим охраны: теперь в ООПТ запрещены спуск сточных вод, сплошные санитарные рубки, движение моторного транспорта, добыча полезных ископаемых, а также сбор и отлов охраняемых видов флоры и фауны.

«На протяжении долгого времени местные жители противостояли попыткам застройки заказника, созданного еще в 1966 году. Здесь были незаконно оформлены в частную собственность несколько земельных участков, в том числе в непосредственной близости от озера Круглое. Чтобы не допустить появления на заповедной территории коттеджей и гостиниц, жители Дмитровского района обратились за помощью в региональное минэкологии», — отметили в министерстве.

В итоге за сохранение и расширение ООПТ было собрано более полутора тысяч подписей. Московский областной суд постановил вернуть четыре спорных участка в состав земель лесного фонда.

«Наверное, не будет преувеличением назвать решение правительства настоящей победой. Путь к ней был долог и тернист, однако теперь есть уверенность в том, что мы сохраним этот заповедный уголок, где обнаружен более 30 редких видов флоры и фауны, в том числе и включенных в Красные книги России и Московской области», — заявил президент природоохранного фонда «Верховье» Александр Русанов.

В результате реорганизации площадь ООПТ возросла с 630 до 1230 гектаров, а площадь охранной зоны — с 480 до 1198 га. В начале ноября памятник природы планируют поставить на кадастровый учет.