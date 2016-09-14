Москва, 14 сентября, 2016, 12:19 — ИА Регнум. Реальные располагаемые денежные доходы населения России за 7 месяцев снизились на 5,3%. Такие данные приведены в докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июль 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы упали

Реальная начисленная среднемесячная зарплата сохранилась на уровне соответствующего периода 2015 года. Просроченная задолженность по зарплате на 1 августа 2016 года составила 3,7 млрд руб., увеличившись с начала года на 2,6%.

Между тем, индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года составил 100,3%. Положительные темпы роста отмечены в добыче полезных ископаемых — 102,5%, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — 100,5%, снижение продолжается в обрабатывающих производствах — 99,1%.