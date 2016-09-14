Москва, 14 сентября, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В России уровень инфляции в июле 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года составил 3,9%, что значительно ниже, чем в аналогичном периоде 2015 года (9,4%). По состоянию на 15 августа 2016 года инфляция составила 3,8%. Такие данные приведены в докладе Счетной палаты РФ о ходе исполнения федерального бюджета за январь-июль 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Рост цен на продовольственные товары по сравнению с декабрем 2015 года составил 3,2%, в аналогичном периоде 2015 года — 10,5%. Наибольшее удорожание отпечено по крупам и бобовым — на 10,9%, рыбе и морепродуктам — на 7,4%, сахару-песку — на 8,4%. Отмечено снижение цен на мясо и птицу — на 1,3%, яйца куриные — на 18,8%.

Рост цен на непродовольственные товары составил 4,2%, в аналогичном периоде 2015 года — 9,2%. Наибольший прирост цен отмечается по табачным изделиям — на 10,2%, тканям — на 5,1%, моющим и чистящим средствам — на 4,9%, обувь — на 4,5%. Замедлился рост цен на медикаменты: в январе-июле 2016 года он составил 1,9% по сравнению с ростом в аналогичном периоде 2015 года на 16%.

Рост цен и тарифов на услуги наблюдается на уровне 4,4%, в аналогичном периоде 2015 года — 8%. Наиболее существенный рост зафиксирован по санаторно-оздоровительным услугам — на 12,9%, услугам пассажирского транспорта — на 8,9%, услугам дошкольного воспитания — на 7,8%. Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 4,8%.