Киев, 14 сентября, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Закон, предполагающий исключение российских передач из европейской квоты, вступает в силу на Украине с 15 сентября, документ опубликован официальным изданием Верховной рады «Голос Украины».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть!

Новое положение, утвержденное парламентом страны в мае, было подписано главой государства Петром Порошенко 13 сентября. Уточняется, что эфир всех телеканалов, кроме спутниковых, должен не менее чем на 70% состоять из программ европейского и североамериканского производства в период с 07:00 до 23:00 часов.

Программы украинского производства должны занимать не менее половины от недельного объема вещания. То же относится к музыкальным произведениям, которые транслируются по радио.

В законе уточняется понятие «программы европейского производства». Это передача, созданная юридическими лицами — резидентами стран, где ратифицирована Европейская конвенция о трансграничном вещании. В случае, если государство признано Киевом страной-агрессором, передача, созданная его резидентом, европейской не считается.