Тегеран, 14 сентября, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Пожар вспыхнул на иранском нефтехимическом заводе Mobin Petrochemical в южном порту Ассалуйе, четыре человека получили ранения, сообщает 14 сентября Reuters со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

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«Пожар … сейчас находится под контролем», — сказал Касем Кваеди, координатор антикризисного управления в южной провинции Бушер, сообщает государственное ИА IRNA.

За последние несколько месяцев в Иране загорелось несколько нефтехимических заводов. Министр нефтяной промышленности Ирана заявил, что приватизированные нефтехимические компании сократили финансирование инспекций охраны труда и промышленной безопасности, что стало причиной серии пожаров в августе 2016 года.