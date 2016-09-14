Тбилиси, 14 сентября, 2016, 12:10 — ИА Регнум. «Серьезные силы оказались достаточно консолидированными для осуществления того варианта, который именуется нелегитимной оценкой выборов», — заявил в интервью грузинскому изданию «Резонанси» грузинский эксперт, президент Клуба независимых экспертов Сосо Цискаришвили.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Грузии

Силами, в интересах которых объявление выборов нелегитимными, эксперт считает пророссийские силы и утверждает, что они готовятся к проведению назначенных в Грузии на 8 октября парламентских выборов в недемократической обстановке.

«Интересы нашей страны, которая стремится к Западу, на соседнюю страну, Россию, не распространяются. За последние 2 года стало яснее, что пророссийская жесткая сила готовится к проведению этих выборов в недемократической среде. Это означает, что, возможно, до выборов или после них следует ожидать определенных беспорядков или напряженности. На этом фоне, возможно, НАТО и Евросоюз просто перестанут говорить о том, что так важно для нашей перспективы», — пояснил Цискаришвили.

Тема пророссийского влияния, по его словам, для Грузии не нова, но эксперта особенно беспокоит то, что перед выборами все вдруг замолчали и об этом влиянии никто не говорит.

«Молчаливое недовольство может дорого обойтись нам. Время еще осталось, поэтому, по моему мнению, сейчас и СМИ, и гражданский сектор должны быть очень активны, чтобы осознание этой угрозы стало реальным», — заявил эксперт.