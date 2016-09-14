Париж, 14 сентября, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Массовая эвакуация людей была проведена на Северном вокзале в Париже из-за пули времён Второй мировой войны, обнаруженной при досмотре в сумке одного из пассажиров. Об этом сообщил журналист газеты Guardian Барни Ронэй в своём Twitter.

BRAIN_PAIN Пуля

С Северного вокзала поезда отправляются в Великобританию. Британский журналист стал свидетелем эвакуации.

«Отправление поездов Eurostar от станции Гар-дю-Нор приостановлено, пока армейцы исследуют чью-то покупку. Не переживайте, если вы опаздываете», — написал он.

Пуля лежала в сумке одного из пассажиров. Уточняется, что при её обнаружении с вокзала были эвакуированы сотни человек.

Напомним, в Париже продолжает действовать повышенный уровень террористической угрозы. После произошедших 13 ноября 2015 года терактов, организованных и проведённых террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — зпрещено в России), президент Франции Франсуа Олланд объявил в стране чрезвычайное положение.