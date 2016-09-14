Москва, 14 сентября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. Осенью 2017 года состоится XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. По традиции, в ходе съезда произойдут перестановки в руководстве и будут заданы ориентиры для дальнейшего развития экономики. Будут определены планы на следующую пятилетку. Старые драйверы роста во многом исчерпаны, поэтому руководству необходимо найти новые возможности для развития страны и провести реформы.

Josch13 Дракон

Когда пьёшь воду, не забывай тех, кто вырыл колодец (китайская пословица)

За последние 10 лет влияние Китая в мире существенно возросло. В 2015 году Поднебесная впервые обошла США по размеру ВВП ($19,5 трлн против $17,9 трлн, по данным Всемирного банка). Пальму первенства Китай получил заслуженно — производство внутри страны продолжает активно расти, а китайские товары заполонили весь мир. При этом китайцы научились делать не только ширпотрёб, но и высокотехнологичные вещи. К примеру, телефоны Huawei теснят Apple и Samsung. Конкурентоспособными стали китайские автомобили. В то же время темпы роста ВВП снизились с 12% за год десять лет назад до 7−8% в 2012—2016 годах.

Когда идёшь на рынок, деньгами не хвастайся (китайская пословица)

Сейчас в экономике Поднебесной происходит перестройка — реформируется финансовый сектор, сокращаются избыточные производственные мощности, бо́льшая ориентация делается в сторону внутреннего спроса. Меняется и психология китайских корпораций. Точек роста внутри страны становится меньше, они активно выходят на внешние рынки. Дополнительно их подталкивают к этому накопленные денежные средства и опасения за будущий курс юаня, так как, в отличие от валюты, реальные активы всегда в цене. Об активном присутствии Китая в экономике Австралии, стран Азии, Африки и Южной Америки не знает только ленивый, при этом в ряде регионов влияния он потеснил позиции России.

Сейчас на очереди интересные активы в Европе и США. В этом году ChemChina купила швейцарского производителя средств защиты растений Syngenta, производитель продуктов питания Cofco — зерновых трейдеров Nidera и Noble, алюминиевая компания Zhongwang — американскую Aleris. При этом первые две из перечисленных китайских компаний — государственные. Китайцы готовы платить дорого за эти активы, ведь они получают не только доступ к новым технологиям, но и усиление присутствия на экспортных рынках. Объём M&A сделок компаний из Поднебесной в первом полугодии 2016 года вырос в четыре раза до $134 млрд, а это более 20% мирового рынка.

За большие деньги и богов купить можно (китайская пословица)

Последняя тенденция — сделки с оттенком PR и GR. Инвесторы из Поднебесной вошли в капитал таких общеизвестных мировых футбольных клубов, как «Милан», «Интер», «Манчестер Сити», и готовы вкладываться в их развитие. Кроме опыта управления футбольными клубами, китайские менеджеры получают увеличение узнаваемости среди простых европейцев.

Прежде чем начать работу, наточи инструмент (китайская пословица)

Таким образом, китайская экономика, хоть и в новых формах, но продолжает активную экспансию на внешние рынки. И будьте уверены, с каждым годом натиск «дракона» будет нарастать. Ведь если китайцы берутся за дело, они делают его со всей тщательностью.