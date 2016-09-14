Москва, 14 сентября, 2016, 22:39 — ИА Регнум. Результаты матчей, сыгранных 14 сентября.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) 4:2 (1:0 3:0 0:2)

(Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) (1:0 3:0 0:2) «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:2 Б (1:0 1:0 0:2 0:0 1:0)

(Екатеринбург) — «Барыс» (Астана, Казахстан) Б (1:0 1:0 0:2 0:0 1:0) «Югра» (Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) 1:0 (0:0 1:0 0:0)

(Ханты-Мансийск) — «Металлург» (Новокузнецк) (0:0 1:0 0:0) «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Локомотив» (Ярославль) 2:1 (0:1 0:0 2:0)

«Салават» победил «Адмирал», но после победы «Нефтехимика» над «Локомотивом» уфимцы выпали из виртуального пока что списка участников плей-офф, оказавшись только девятыми на Востоке.

«Югра», после смены тренера, одержала победу над неудачно пока играющим новокузнецким «Металлургом».

"Автомобилист» отстаёт от «Авангарда», но остаётся самым результативным клубом Восточной конференции.

Завтра, 15 сентября, в КХЛ будет сыграно шесть матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.