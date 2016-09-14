Киев, 14 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Генпрокуратура проверила деятельность главы МВД Украины Арсена Авакова по обращению украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции» и не будет открывать против него уголовное дело, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству украинского надзорного ведомства.

mvs.gov.ua Арсен Аваков

По его словам, обвинения в противоправной деятельности не подтвердились. Источник издания отметил, что по процедуре организация должна была сначала обратиться в профильное ведомство — Национальное антикоррупционное бюро.

«То, что обращение было подано в Генпрокуратуру, свидетельствует о том, что лидер Центра Виталий Шабунин занимается не борьбой со взятками в стране, а пиаром», — сказал собеседник издания.

Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова по обращению главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.