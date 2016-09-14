Москва, 14 сентября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. ЦИК России получил более 1400 жалоб на возможные нарушения в ходе избирательной кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По ее словам, «с начала избирательной кампании к нам поступило 2300 обращений по вопросам, связанным с проведением выборов разного уровня, назначенных на 18 сентября, в том числе связанных с выборами в Госдуму — 1415 обращений, более 60%».

При этом больше всего — половину — обращений, связанных с выборами в Госдуму, направили в комиссию избиратели, на втором месте — обращения от кандидатов (394), 120 жалоб поступило от партий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму состоятся 18 сентября, они пройдут по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам. Также состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в 7 субъектах РФ пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.