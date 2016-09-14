Таллин, 14 сентября, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Правительство Эстонии выступает за ускоренное использование субсидий Европейского союза, направленных на стимулирование национальной экономики и повышение уровня жизни местных жителей. Об этом ИА REGNUM сегодня, 14 сентября, сообщили в канцелярии правительства со ссылкой на итоги заседания кабинета министров.

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В период 2014—2020 годов Эстония получит 3,5 млрд евро структурной помощи из фондов ЕС. Вместе с собственными средствами это составит сумму в 4,6 млрд евро, которые будут направлены на крупные инфраструктурные проекты в таких сферах, как энергетика, транспорт, окружающая среда, образование и занятость на рынке труда."Главная цель оказываемой Эстонии европоддержки — это повышение уровня жизни ее граждан», — отметил премьер-министр, председатель праволиберальной Реформистской партии Таави Рыйвас.

По его словам, в день страна получает 1,26 млн евро из структурных фондов Евросоюза. Он рассчитывает, что активное привлечение евросредств приведет к оживлению национальной экономики. «Очевидно, что чем быстрее мы вложим эти средства в экономику, тем быстрее экономика Эстонии и все мы от этого выиграем», — заявил Рыйвас.

Среди главных структурных проектов на 2014−2020 год названы: развитие транспортной инфраструктуры в Таллине, включая расширение Таллинской окружной дороги и развитие Таллинсокго международного аэропорта, развиетие транспортного проекта Rail Baltic и газотранзитного проекта Balticconnecto, строительство в каждом из 15 уездов страны по новой государственной гимназии, обновление технопарков и переход интернет-систем школ на единую цифровую платформу, создание 2300 новых мест в детских садах, создание условий для развития и занятия спортом для 20 тысяч детей и молодежи, строительство до 60 центров здоровья, оживление рынка труда в объеме инвестиций в 160 млн евро и другое.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по мнению депутата парламента от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии, члена комиссии по делам ЕС Андрея Новикова, пока эстонцы будут получать больше помощи из Брюсселя, чем отдавать сами, их поддержка членства в ЕС будет подавляющей: «Сегодня мы получаем от Европы больше, чем вкладываем, поэтому, несмотря на скепсис в отношении будущего, поддержка Евросоюза все еще высока».

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