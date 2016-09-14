Ярославль, 14 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Вечером 13 сентября часть Фрунзенского района Ярославля осталась без газа. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города, причиной отключения газоснабжения стала авария на сетях АО «Газпром газораспределение Ярославль».

Аварийное отключение газоснабжения произошло на улицах Большая Техническая, Ярославская, Корабельная, Железнодорожная, Спортивная, Балтийская и Светлая, а также на проспекте Фрунзе. В мэрии сообщили, что ориентировочно без газа жителям придется оставаться 48 часов.

Восстановительные работы на газораспределительных сетях начались лишь утром 14 сентября. Уже сегодня жилые дома начали подключать к газу. Полностью восстановить газоснабжение газовики обещают к 18.00.