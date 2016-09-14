Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2016, 11:56 — ИА Регнум.



skeeze Пожарник

В Ростове-на-Дону огнеборцы более четырёх часов тушили пожар в Кумженской роще. По прибытии пожарных расчётов пламя полыхало на площади 10 тыс. квадратных метров. Об этом ИА REGNUM проинформировали в администрации донской столицы 14 сентября.

Сообщение на пульт дежурного поступило накануне около 16:40. В схватку с огнем вступили два расчета спасателей, два автоводовоза, четыре расчета пожарных. Только к 21:00 пожар удалось локализовать. В результате возгорания пострадало 3 тыс. квадратных метров растительности.

Отметим, что в течение трёх дней в областном центре сохраняется высокая пожарная опасность четвёртого класса. Разводить костры в этот период строго запрещено, горожан призывают не бросать окурки и не давать детям в руки спички. Леса и степи желательно не посещать.

Напомним, что ландшафтных пожаров в регионе в этом году стало меньше примерно в семь раз. Прошлым летом в области зафиксировано около 400 возгораний сухой растительности.