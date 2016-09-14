Чебоксары, 14 сентября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Череду скандалов в Чувашии, связанных с административным давлением и нарушением выборного законодательства, политолог Константин Калачев связывает с тем, что глава Чувашии «страдает гигантоманией», а в республике продолжается «внутриэлитный конфликт». Об этом эксперт заявил ИА REGNUM, комментируя предвыборную ситуацию в регионе.

ИА REGNUM Предвыборная агитация. «Партия — это люди»

«С историей с Акскаковым и многочисленными спойлерами всё ясно — власти Чувашии хотят сделать всё возможное, чтобы из политической жизни его убрать буквально любым способом, — сказал Константин Калачев. — Что касается административного давления, то глава Чувашии по-прежнему страдает гигантоманией, по-прежнему считает, что ситуацию в регионе он контролирует полностью и может выдавать буквально «мордовские» цифры, Мордовия здесь, как пример».

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По мнению эксперта, «электоральные методы люди освоили плохо, зато методы администрирования освоены более чем»: «Делают только то, что кажется самым простым и эффективным — административное давление, отсюда жалобы тех же студентов и оппозиции».

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«Понятно, что конкурентность и открытость в республике есть, а что касается легитимации результата, использования того инструментария, который позволяет потом власти честно смотреть в глаза избирателям, объясняя откуда взялся такой высокий результат, с этим в Чувашии есть проблемы. Это проблемы перегибов на местах», — считает Калачев. Он также отметил, что «в рамках российского федерализма у регионов достаточно много возможностей, чтобы, кивая головой и соглашаясь с необходимостью реализации тех или иных установок, пытаться делать по-своему, что в Чувашии и происходит».

По мнению политолога, на данную ситуацию влияет множество факторов. «Очевидно, что внутриэлитные конфликты сказываются, очевидно, что непопулярность главы республики сказывается, очевидно, что власти жить в новой реальности пока не готовы, работать современными методами, добиваться успеха через рекомендуемый инструментарий не готовы, отметил Константин Калачев. — Встречи с избирателями, общение с людьми, выполнение взятых обязательств, использование разных методов убеждения — этот инструментарий надо уметь использовать. И здесь власти Чувашии, скорее всего, просто понадеялись на то, что ситуация останется внутри республики и не выползет наружу».

Между тем политолог выразил надежду, что тайное, ставшее явным, «поможет тому, чтобы день голосования прошел спокойно, нормально, без нарушений»: «Есть надежда, что в день голосования республиканские власти поостерегутся перегибать с давлением, с принуждением бюджетников, организованным голосованием и т.д. Глава ЦИК Элла Памфилова делает всё возможное, чтобы предостеречь отдельных ретивых руководителей регионов от перегибов. Капля камень точит, мнение формируется — это внушает оптимизм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии череда выборных скандалов: здесь «Единая Россия» с административным ресурсом не на шутку схлестнулась со «Справедливой Россией». В одномандатным округах на выборах в Госдуму чуть ли не самый высокий конкурс в стране — до 13 человек на думское место. Обилие кандидатов-фантомов, спойлеров известным справороссам, дополнялось «аналитическим прогнозом» главы ЦИК Чувашии Александра Цветкова с попартийным и попроцентным раскладом результатов выборов в Госсовет. Затем об административном давлении заявила член участковой комиссии, потом разразился скандал в связи с подозрением о незаконном включении в списки избирателей 2 тыс. студентов, причём более половины из них — это студенты крупнейшего вуза, ректор которого Андрей Александров сам баллотируется в местный парламент.