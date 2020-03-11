Грозный, 14 сентября, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Минэнерго никак не может определить, кто будет продавать электроэнергию в Чечне и Ингушетии. Ведомство уже в шестой раз объявило конкурс на право быть гарантирующим поставщиком в этих двух северокавказских республиках, пишут «Ведомости».

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Желающих поучаствовать в конкурсе нет из-за трудностей в соблюдении его основного условия — погашения задолженности предыдущих компаний-поставщиков. Так, как утверждает издание, в самом первом конкурсе было поставлено условие, что победитель вернет кредиторам «Нурэнерго» 13,9 млрд рублей и «Ингушэнерго» 2,4 млрд рублей. Однако пожелавших рассчитываться с такими большими долгами предыдущих поставщиков электроэнергии никто не рискнул — заявок на конкурс не поступило.

В настоящее время условиями шестого конкурса стало снижение для победителя суммы долга до 1,4 млрд рублей в Чечне и до 236 млн рублей в Ингушетии.

Продать эти энергосбыты, как считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова, пока очень сложно, так как в регионе отмечается традиционно плохая платежная дисциплина, а долги энергосбытов Северного Кавказа составляют почти 75% долгов всего оптового рынка.

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Миниэнерго за долги лишило права поставщика чеченскую компанию «Нурэнерго»

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году две энергосбытовые компании, входившие в группу «Россети» — «Нурэнерго» и «Ингушэнерго» — за большие долги лишились статуса гарантирующих поставщиков. В настоящее время функции компаний временно исполняет МРСК Северного Кавказа.