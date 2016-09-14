Нейпьидо, 14 сентября, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Мьянма ратифицирует Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщает 14 сентября The Mainichi.

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Мьянма готова ратифицировать ДВЗЯИ 21 сентября, во время встречи министров иностранных дел на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщил министр иностранных дел Японии. Ожидается, что Свазиленд — государство в Южной Африке — также ратифицирует ДВЗЯИ на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Таким образом, общее число стран, ратифицировавших ДВЗЯИ, достигнет 166.

Напомним, что 24 сентября исполнится 20 лет со дня первого подписания ДВЗЯИ. Договор должны ратифицирован еще 44 страны, чтобы он вступил в силу. Соединенные Штаты и Китай также не ратифицировали договор.