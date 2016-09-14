Москва, 14 сентября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В Москве в метрополитене состав с пассажирами сломался и остановился в туннеле, люди не могли выйти из поезда около получаса, сообщает Life.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Инцидент произошел на Замоскворецкой линии около 9:00 мск. По предварительным данным, на перегоне между станциями «Кантемировская» и «Каширская» у поезда начали хаотично открываться и закрываться двери.

Машинист остановил состав в туннеле. Один из очевидцев отметил, что поезд стоял минут 10, потом снова тронулся, однако двери всё так же открывались. «Была небольшая паника среди пассажиров», — сказал очевидец.

На станции «Каширская» открылись противоположные от платформы двери и пассажиры не смогли выйти. Поезд простоял на станции с закрытыми дверьми около 15 минут. В итоге машинист вручную разжал все двери и пассажиры покинули состав.