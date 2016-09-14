Москва, 14 сентября, 2016, 11:48 — ИА Регнум. Пассажиры, которые захотят воспользоваться «Аэроэкспрессом», с 15 сентября должны будут при оформлении билетов предоставить паспортные данные или данные другого документа, удостоверяющего личность. Ужесточение требований связано с повышением безопасности, сообщили в пресс-службе компании.

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«С 15 сентября 2016 года при покупке билета на «Аэроэкспресс» через официальный сайт www.aeroexpress.ru или мобильное приложение компании пассажиру необходимо будет указать паспортные данные», — говорится в сообщении.

Основанием для нововведения является приказ Министерства транспорта России от № 473 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом». Таким образом транспортники намерены повысить безопасность перевозок.

Уточняется, что приобретающий билет человек должен будет указать номер паспорта, свои фамилию, имя и отчество. Сделать это будет несложно, сообщили в компании. Персональные данные будут защищены.

Комментируя нововведение, исполнительный директор компании Алексей Сорокин отметил, что для «Аэроэкспресса» безопасность всегда была очень важна. «Новые правила продажи билетов практически не увеличат время оформления билета, но существенно повысят безопасность поездки. Надеемся, что пассажиры с пониманием отнесутся к введению этих мер», — сказал он.

В компании уточнили, что ввод персональных данных не потребуется в том случае, если пассажир покупает билет через кассу компании или через билетопечатающий автомат. В списке документов, удостоверяющих личность, кроме паспорта, указаны загранпаспорт, военный билет или паспорт моряка, свидетельство о рождении (для детей), временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2П), дипломатический паспорт.