Бенгази, Ливия, 14 сентября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Ливия может до конца года нарастить производство нефти и вновь начать ее экспорт. Из заявления Национальной нефтяной корпорации (NOC) Ливии следует, что до завершения 2016 года власти на востоке страны планируют повысить добычу черного золота до 950 тыс. баррелей в день и запустить экспорт этого энергоносителя.

Javier Blas Добыча нефти в Ливии

В заявлении компании говорится, что NOC с нынешних 290 тыс. баррелей нефти в день за месяц может нарастить производство до 600 тыс. баррелей в сутки, а до конца года до 950 тыс. баррелей в сутки. Технические группы предприятия уже начали работы по оценке того, как преодолеть форс-мажорные обстоятельства и перезапустить экспорт нефти «как можно скорее». При этим не уточняется, в какие страны в первую очередь планируется возобновить экспорт.

В Ливии вооруженный конфликт начался в феврале 2011 года в качестве одного из этапов «арабской весны». В Бенгази, втором городе по величине в стране, начались антиправительственные выступления. Митингующие требовали ухода лидера Джамахирии полковника Муаммара Каддафи, который более 40 лет правил страной. В Ливии началось военное противостояние правительственных войск и повстанцев. Контроль над восточной частью страны постепенно падал. 19 марта 2011 года началась иностранная военная операция против режима Каддафи, в которой приняли участие вооруженные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании. В результате Каддафи был убит, после чего страна погрузилась в гражданскую войну. Регионы страны оказались под контролем разных группировок. Также в Ливии были созданы два разных парламента и два разных правительства. В апреле 2016 году президент США Барак Обама заявил, что самой серьезной ошибкой его президентства было отсутствие подготовки к последствиям свержения лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи.

Война в стране, безусловно, не могла не повлиять на энергетическую отрасль. В Ливии находятся самые крупные запасы нефти в Африке (около 48 млрд баррелей). Однако после 2011 года производство заметно сократилось, а экспорт снизился с 1,6 млн баррелей в разы. С декабря 2014 года здесь не работают крупнейшие порты: на них совершил нападение радикальный исламистский альянс «Рассвет Ливии». В стране одновременно действуют избранный на всеобщих выборах парламент в Тобруке, находящийся недалеко от Бенгази (на востоке), и происламский Всеобщий национальный конгресс в Триполи (на западе). После многочисленных трудностей в Триполи при поддержке ООН удалось создать правительство национального согласия. Однако восточный парламент его не поддержал. В результате двоевластия в стране возникли и две Национальные нефтяные компании. Первая — в Триполи, вторая — в Бенгази.

А 11 сентября текущего года ливийская армия с востока страны, командует которой генерал Халифа Хафтар, начала наступление на ключевые нефтяные терминалы. Когда завершились очередные ожесточенные бои, под контроль восточной ливийской армии был взят нефтетерминал Эль-Бурайк. До этого они же захватили порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Зувейтин, Марса-Брега. За эти нефтяные терминалы постоянно ведется борьба, и они оказываются под контролем то одним, то других сил. В условиях постоянно ведущихся боевых действий восточные власти Ливии гарантируют, что будут выполнять все обязательства по поставкам нефти как для потребителей в самой стране, так и для других государств.