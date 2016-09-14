Астрахань, 14 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. В Астраханской области за порядком и безопасностью в единый день голосования будут следить почти 1,5 тыс. стражей порядка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД 14 сентября, сотрудники правоохранительного ведомства уже проверили техническую укреплённость зданий и помещений, где пройдёт голосование — наличие решеток, тревожной сигнализации, видеонаблюдения, освещения.

30.мвд.рф Астраханская полиция охраняет правопорядок

С завтрашнего дня все 572 избирательных участка, действующие на территории Астраханской области, будут взяты под круглосуточную охрану. На каждом из них в день выборов будут нести службу не менее трёх полицейских, в том числе инспектор ДПС, которые будут снабжены металлодетекторами, а также сотрудники МЧС.

Региональное управление МВД переводится на усиленный вариант несения службы. В единый день голосования сообщить о допущенных нарушениях избиратели смогут на «горячую линию» областной полиции.

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Астраханцы больше жалуются на ход избирательной кампании в облдуму

Напомним, 18 сентября 2016 года в Астраханской области состоятся выборы депутатов Государственной думы Федеральной Собрания РФ, думы Астраханской области, а в ряде районов региона — досрочные и дополнительные выборы депутатов советов муниципальных образований, глав органов местного самоуправления.

Для наблюдения за выборами в регион приглашены эксперты из ЕС и Израиля. Среди приглашенных — бывшие депутаты национальных парламентов, правозащитники и журналисты. Всего порядка 15 человек.

Для волеизъявления граждан отпечатано 747 тысяч бюллетеней, из которых почти 25% (184,5 тыс. бюллетеней) предназначены для обработки с использованием технических средств подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В основном их установят в областном центре. — на 87 из 98 избирательных участков. Еще десять комплексов будут работать в Знаменске и один КОИБ в селе Капустин Яр. Правом принять участие в голосовании обладают более 745,1 тыс. жителей региона.