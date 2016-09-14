Москва, 14 сентября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Власти Москвы ищут разработчиков схемы художественной подсветки Московского центрального кольца (МЦК). Как сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике столицы, работы по созданию комплекса современных установок архитектурного вечерне-ночного освещения мостов и зданий в двух режимах будут выполнены за 18 млн рублей.

Mos.ru Электропоезд ЭС2Г-008 «Ласточка» на подъезде к платформе

«Качественное архитектурное освещение должно гармонично дополнить светоцветовое пространство города. Адресный перечень включает в себя более 60 объектов. По документации осветительное оборудование должно отвечать требованиям энергоэффективности, надежно функционировать в климатической зоне города. Места размещения светотехнического и электротехнического оборудования должны быть выбраны с учетом обеспечения безопасного доступа при дальнейшей эксплуатации», — пояснили в пресс-службе.

Заявки на участие в конкурсах принимаются департаментом до 5 октября 2016 года.

Напомним, движение по МЦК запустили 10 сентября 2016 года. Для пассажиров доступны 26 станций кольца. Согласно планам властей, количество станций увеличат до 31. В первый месяц работы новой магистрали проезд бесплатный.

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На третий день работы МЦК в вагонах запустили систему очистки воздуха.

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