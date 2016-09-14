Чебоксары, 14 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии в сельскохозяйственных организациях и коллективных фермерских хозяйствах республики по состоянию скошено 283 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 99,6% к уборочной площади. Уборка завершена в 13 сельских районах из 21, самым отстающим является Шумерлинский район (95,2%). Такие данные по состоянию на 13 сентября опубликовал Минсельхоз Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Минсельхоз Чувашии Сев озимых в Чувашии

Обмолочено почти 283 тыс. га. Всего собрано 637,5 тыс. тонн зерна при урожайности 22,5 ц/га (на аналогичную дату 2015 года — 524,3 тыс. тонн и 20,5 ц/га). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур зарегистрирована в Яльчикском (28 ц/га) и Вурнарском (27,2 ц/га) районах, минимальная — в Алатырском районе (16,2 ц/га).

Картофель в республике убран с площади 3327 га, что составляет 36% к уборочной площади (на аналогичную дату прошлого года — 4114 тыс. га, что составило 41,7% к площади). Валовой сбор картофеля — 62 тыс. тонны (на 13 сентября 2015 года — 89 тыс. тонн). Урожайность «второго хлеба» по сравнению с прошлогодним периодом снизилась с 216,4 до 186,6 ц/га. Близится к завершению копка картофеля в Красночетайском районе (95,2% к уборочной площади) и Шемуршинском районе (94,8%). Аутсайдерами являются Ядринский район (7,4%), Чебоксарский район (8,3%) и Марпосадский район (23,8%).

Овощи убраны с площади 305 га, валовой сбор составил 5,6 тыс. т при урожайности 186,1 ц/га (на аналогичную дату прошлого года — 274 ц/га).

В хозяйствах республики продолжается сев озимых культур. На сегодняшний день посеяно 88,2 тыс. га озимых зерновых культур (88,2% к плану).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии на 1 октября 2015 года зерновых культур было скошено на площади 269,5 тыс. га, нескошенными остались 6,3% посевов. Картофеля тогда было выкопано с площади 33,4 тыс. га (97,9% к площади посевов). Собрано 705,5 тыс. тонн «второго хлеба».