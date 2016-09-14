Чувашия не торопится со сбором картофеля: убрана треть площади
Чебоксары, 14 сентября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Чувашии в сельскохозяйственных организациях и коллективных фермерских хозяйствах республики по состоянию скошено 283 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, что составляет 99,6% к уборочной площади. Уборка завершена в 13 сельских районах из 21, самым отстающим является Шумерлинский район (95,2%). Такие данные по состоянию на 13 сентября опубликовал Минсельхоз Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Обмолочено почти 283 тыс. га. Всего собрано 637,5 тыс. тонн зерна при урожайности 22,5 ц/га (на аналогичную дату 2015 года — 524,3 тыс. тонн и 20,5 ц/га). Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур зарегистрирована в Яльчикском (28 ц/га) и Вурнарском (27,2 ц/га) районах, минимальная — в Алатырском районе (16,2 ц/га).
Картофель в республике убран с площади 3327 га, что составляет 36% к уборочной площади (на аналогичную дату прошлого года — 4114 тыс. га, что составило 41,7% к площади). Валовой сбор картофеля — 62 тыс. тонны (на 13 сентября 2015 года — 89 тыс. тонн). Урожайность «второго хлеба» по сравнению с прошлогодним периодом снизилась с 216,4 до 186,6 ц/га. Близится к завершению копка картофеля в Красночетайском районе (95,2% к уборочной площади) и Шемуршинском районе (94,8%). Аутсайдерами являются Ядринский район (7,4%), Чебоксарский район (8,3%) и Марпосадский район (23,8%).
Овощи убраны с площади 305 га, валовой сбор составил 5,6 тыс. т при урожайности 186,1 ц/га (на аналогичную дату прошлого года — 274 ц/га).
В хозяйствах республики продолжается сев озимых культур. На сегодняшний день посеяно 88,2 тыс. га озимых зерновых культур (88,2% к плану).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Чувашии на 1 октября 2015 года зерновых культур было скошено на площади 269,5 тыс. га, нескошенными остались 6,3% посевов. Картофеля тогда было выкопано с площади 33,4 тыс. га (97,9% к площади посевов). Собрано 705,5 тыс. тонн «второго хлеба».