Малая Вишера, Новгородская область, 14 сентября, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Использование детских игровых площадок в новом детском саду «Сказка» в Малой Вишере Новгородской области должно быть приостановлено. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 14 сентября, в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, с таким требованием к руководству дошкольного учреждения выступили следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении директора МБУ «Служба заказчика» о злоупотреблении должностными полномочиями в процессе строительства детского сада.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Детская площадка

«Выявлены обстоятельства, свидетельствующие о создании угрозы безопасности для жизни воспитанников детского сада», — сообщили в региональном следственном управлении. После проведения осмотра территории детского сада «Сказка» следователи заявили о выявленных «грубейших нарушениях действующего законодательства» и потребовали приостановить эксплуатацию детских игровых площадок.

По версии следствия, 13 июня 2014 года МБУ «Служба заказчика» заключило договор с одной из строительных организаций на строительство детского сада «Сказка», при этом руководитель «Службы заказчика» в декабре 2014 года, достоверно зная, что здание детского сада не достроено и поставка оборудования в полном объёме не выполнена, подписала акты приёмки выполненных работ о поставленном оборудовании в полном объёме на общую сумму более 37 млн рублей.

Ранее прокуратура Новгородской области сообщила о том, что летом нынешнего года прокурорская проверка установила: в детский сад все ещё было недопоставлено оборудование на общую сумму более 13 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый детский сад в Малой Вишере на 220 мест строился с июня 2014 года и был открыт 21 декабря 2015 года. Однако после скандала в СМИ о том, что уже в январе дети перестали посещать сад из-за низкой температуры воздуха в помещениях, журналистам заявили, что торжественного открытия детского сада не было, был «праздник окончания строительства». Вновь детский сад открыли в феврале 2016 года, при этом в официальном сообщении о готовности учреждения к открытию на сайте правительства региона фото игровой площадки детсада отредактировали в графическом редакторе, удалив с неё лужи.

Напомним также, что строительство детского сада обошлось бюджету в 197 млн рублей.