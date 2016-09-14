Ульяновск, 14 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. ООО «Автосвет» запустило в Ульяновской области производство светотехники полного цикла для автомобилей Lada Vesta и X-Ray. Проект реализован в рамках программы по импортозамещению.

Kremlin.ru LADA Vesta

По словам генерального директора предприятия Ирека Сафиуллина, запущенная линия будет производить рефлекторы на блок-фары, которые до этого закупались в Европе: «Линия рассчитана на 700 тысяч комплектов в год. Этот объем позволит нам реализовывать всю номенклатуру изделий, которую мы изготавливаем для АвтоВАЗа. Здесь будет работать 14 человек. А уже в октябре мы планируем запустить линию по нанесению лакового покрытия на рассеиватели блок-фар, на которой будет занято 12 человек».

Предприятие поставляет широкий спектр светотехники на конвейеры как отечественных, так и иностранных автоконцернов, а также на вторичный рынок. С вводом в эксплуатацию новой линии на предприятии будет осуществляться сборка не только готовых изделий, но и всей необходимой комплектации. Корпусы, маски и рефлекторы для проекта Lada Vesta отливаются на новых линиях термопластавтомата Engel. На сегодняшний день освоены новые проекты: противотуманные фары (Granta/Largus), блок-фары (Priora FL, Granta, Kalina S/D, W/G, Dutsun, Vesta, X-Ray), задние фонари (Vesta).

До 2020 года на «Автосвете» планируют освоить новую номенклатуру светотехнических изделий: блок-фары и задние фонари с использованием Print base LED (проект Vesta), блок-фары и задние фонари Face Lift (проекты Kalina, Niva 4×4 New, Largus, «Кортеж», Vesta Cross, X-Code).

«Мы продолжаем активно модернизировать действующие предприятия. На сегодняшний день это является ключевым звеном новой индустриализации. Для нас важно помогать таким предприятиям, как ДААЗ и УАЗ, приобретать обновленное оборудование, что существенно повышает шансы завоевать новые рынки. За 2,5 года очень серьезной работы сюда было вложено почти 2 млрд рублей инвестиций, и сегодня мы видим результат — завод, соответствующий самым высоким требованиям», — отметил врио губернатора Сергей Морозов.

«В результате в Димитровграде не только появляются новые рабочие места, но и увеличиваются налоговые отчисления. Самое главное — у нас появляется возможность получить достаточно большие заказы, которые раньше доставались европейским и китайским партнерам, в том числе поставки не только на АвтоВАЗ, но и на УАЗ, ДААЗ. Сегодня, соответствуя по качеству, мы выигрываем по цене. Безусловно, это большой шаг Ульяновской области в решении поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным задачи по импортозамещению», — подчеркнул глава региона.

Также состоялось подписание трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между региональным правительством, региональной Торгово-промышленной палатой и управляющей компанией АО «ДААЗ». Документ предусматривает взаимодействие в части создания благоприятного инвестиционного климата на территории Ульяновской области, в том числе в рамках действующего индустриального парка АО «ДААЗ».

«Действие данного соглашение позволит нам привлечь сюда гораздо больше резидентов как из Ульяновской области, так и из других регионов, получить обширную информацию о предприятиях, которые готовы разместить свое производство на нашей территории. Все это позволит нам увеличить количество рабочих мест», — прокомментировал управляющий индустриального парка АО «ДААЗ» Алексей Каменцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областное правительство одобрило проект закона, действие которого позволит стимулировать деятельность индустриальных (промышленных) парков за счёт средств областного бюджета.

В частности, предполагается снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5%, уменьшение ставки или освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество на четыре года. Кроме того, планируется установить пониженные коэффициенты для расчёта арендной платы для управляющих компаний на четыре года. Всё это позволит работодателям направлять сэкономленные средства на развитие производственных площадок и поддержку своих сотрудников.