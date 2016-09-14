Мадрид, 14 сентября, 2016, 11:27 — ИА Регнум. Испанский любитель погружений с аквалангом нашел на дне Средиземного моря обручальное кольцо и решил вернуть его владельцам. Оказалось, что супруги, заключившие брак 37 лет назад, потеряли кольцо вскоре после свадьбы, сообщает Life.ru.

pixabay.com Обручальные кольца

Как рассказал владелец кольца Августин Алиага, он потерял кольцо в августе 1979 года, через пять месяцев после бракосочетания. Возвращение кольца он назвал волнительным событием, так как украшение является для него и его жены не столько материальной ценностью, сколько символом.

Вернуть кольцо супругам удалось благодаря надписи, нанесенной на внутреннюю поверхность украшения. Свадьба Августина Алиаги состоялась 17 февраля 1979 года.