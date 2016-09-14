Афины , 14 сентября, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Французский футболист, тренер и спортивный функционер Мишель Платини официально объявил об уходе с поста президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Его прощальная речь прозвучала на конгрессе в Афинах сегодня, 14 сентября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Piotr Drabik Мишель Платини

"Это моё последнее выступление в роли президента УЕФА», — сказал Платини.

В своей речи Платини подчеркнул, что совесть его чиста, а обвинения в свой адрес он будет оспаривать в суде, сообщает sovsport.

«Я благодарен вам за поддержку и понимание в это трудное для меня время. Каждый может иметь свое мнение, я ни на кого не держу обиды», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отстранение Платини связано с незаконным получением двух миллионов швейцарских франков от экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. На 14 сентября запланировано голосование за нового президента УЕФА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 сентября министр спорта России Виталий Мутко заявил, что российская сторона будет агитировать за главу Федерации футбола Словении Александера Чеферина на выборах президента УЕФА.