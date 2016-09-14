Ставрополь, 14 сентября, 2016, 11:23 — ИА Регнум.



pixabay.com Конфликт

В Ставрополе два школьника получили травмы в драке со стрельбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городском отделе полиции. Оба школьника госпитализированы. В деле фигурирует предмет, похожий на пистолет.

Инцидент между учащимися одной из городских школ завязался 12 сентября, вечером. Школьники отправились в лес на «Холодные родники», где между ними завязалась драка. Один из участников конфликта се6рьезно побил другого, после чего второй достал что-то похожее на пистолет и выстрелил в оппонента.

Оба школьника с травмами госпитализированы в детскую городскую больницу.

В настоящее время по факту этого инцидента проводится проверка. С детьми работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних, устанавливается также принадлежность фигурируемого в деле предмета, похожего на пистолет.

В полиции считают, что, возможно, речь идет не о травматическом пистолете, а о детском пневматическом пистолете. Об этом свидетельствует и характер нанесенных травм.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в медучреждении, от выстрела у мальчика образовался ушиб грудной клетки и спины. Серьезные травмы получил и стрелявший. Предположительно, у него сломана рука.