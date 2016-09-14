Токио, 14 сентября, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Правительство Японии рассматривает возможность внесения изменений в законодательство страны с целью увеличения числа иностранных рабочих, чтобы восполнить внутренний дефицит рабочей силы, сообщает 14 сентября The Mainichi.

У станка (фрагмент). Александр Дейнека. 1931

В настоящее время прием иностранных специалистов ограничен в сфере медицинского обслуживания и в области научных исследований. Сегодня в Японии работает около 900 тыс. иностранных граждан. Тем не менее из-за снижения рождаемости и старения населения Япония может столкнуться с нехваткой рабочей силы в будущем, как считает правящая Либерально-демократической партия Японии. Совет по реализации трудовых реформ пройдет в конце сентября.

Напомним, что еще в мае 2016 года Либерально-демократической партия предложила сократить дефицит рабочих в сфере по уходу за престарелыми, в сельском хозяйстве и в гостиничной индустрии за счет иностранных рабочих.