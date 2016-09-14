Балашиха, Московская область, 14 сентября, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Руководители учреждений здравоохранения Подмосковья получили ключи от 20 автомобилей скорой медицинской помощи. Все автомобили были куплены за счет федерального бюджета. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина Скорой помощи

«Спасибо Вам и правительству РФ за такой бесценный подарок. Машины очень нужны. Со своей стороны мы тоже будем обновлять автопарк», — заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Напомним, глава области и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 14 сентября приняли участие в торжественной церемонии открытия нового роддома в Балашихе. В ходе осмотра нового медучреждения они вручили ключи от новых автомобилей.

«Мы рады, что смогли внести вклад в обновление автопарка», — заявил, в свою очередь, Скворцова.

Отметим, всего в 2016 году Московской области будет предоставлено 45 автомобилей скорой медицинской помощи за счет федерального бюджета. Также до конца года в регион поставят 25 реанимобилей за счет государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам водителя машины скорой помощи Дмитрия Белякова, в области многие автомобили давно нуждаются в списании: «В Московской области как таковой скорой нет, в каждом городе она своя. У кого-то есть деньги, они покупают машины. Вот в Железнодорожный стали приходить новые машины, в каких-то городах денег нет, и машин нет, соответственно. В области очень много машин, которые подлежат списанию, но по сроку службы они списанию не подлежат. Они стоят годами и ржавеют». Ветхость автомобильного фонда также отмечала ранее главный терапевт Подмосковья Наталья Санина.