Тель-Авив, Израиль, 14 сентября, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Состояние здоровья бывшего президента Израиля Шимона Переса, госпитализированного 13 сентября с диагнозом «инсульт», тяжелое, но стабильное. Об этом, как передает ВВС, сообщили представители экс-главы государства.

Secretary of Defense Шимон Перес

«93-летний политик находится в больнице под Тель-Авивом, — говорится в сообщении. — Врачи поддерживают его в состоянии искусственной комы».

По мнению медиков, хирургическое вмешательство пока не требуется.

Напомним, Шимон Перес является 9-м президентом Государства Израиль. Этот пост политик занимал с июля 2007 по июль 2014 года.

Кроме того, Перес несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства страны.

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