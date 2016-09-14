Пекин, 14 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Руководитель Государственного космического управления КНР Сюй Дачжэ освобожден от занимаемой должности, сообщают китайские СМИ, ссылаясь на опубликованное заявление Госсовета КНР. Опытный политик по совместительству возглавлял Управление по атомной энергетике Китая.

Ministério da Defesa Сюй Дачжэ (слева)

В опубликованном заявлении не указана причина увольнения. Как утверждают политологи, работой Сюй Дачжэ были довольны как Си Цзиньпин, так и Ли Кэцян. Данный факт позволяет сделать вывод, что Сюй Дачжэ займет более высокую должность, о чем будет сообщено позднее, пишет «Сина синьвэнь».

Ряд других экспертов полагает, что увольнение главы двух ведомств может быть связано с очередным коррупционным скандалом. Причина освобождения Сюй Дачжэ станет известна в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, кадровые перестановки в Пекине начались в конце лета 2016 г. Так 5 сентября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) — главный законодательный орган КНР — утвердил в должности министра транспорта экс-губернатора провинции Шаньси Ли Сяопэна.