Кадровые перестановки в Пекине: Уволен глава космического управления
Пекин, 14 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Руководитель Государственного космического управления КНР Сюй Дачжэ освобожден от занимаемой должности, сообщают китайские СМИ, ссылаясь на опубликованное заявление Госсовета КНР. Опытный политик по совместительству возглавлял Управление по атомной энергетике Китая.
В опубликованном заявлении не указана причина увольнения. Как утверждают политологи, работой Сюй Дачжэ были довольны как Си Цзиньпин, так и Ли Кэцян. Данный факт позволяет сделать вывод, что Сюй Дачжэ займет более высокую должность, о чем будет сообщено позднее, пишет «Сина синьвэнь».
Ряд других экспертов полагает, что увольнение главы двух ведомств может быть связано с очередным коррупционным скандалом. Причина освобождения Сюй Дачжэ станет известна в ближайшие дни.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, кадровые перестановки в Пекине начались в конце лета 2016 г. Так 5 сентября Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) — главный законодательный орган КНР — утвердил в должности министра транспорта экс-губернатора провинции Шаньси Ли Сяопэна.