Астрахань, 14 сентября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Пассажиры двух автобусов, которые попали в дорожно-транспортное происшествие 10 сентября, могут рассчитывать на денежные компенсации. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Национального союза страховщиков ответственности (НССО), страховые выплаты составят до 2 млн рублей, сумма будет зависеть от характера и степени тяжести полученных травм.

30.мвд.рф Авария с двумя автобусами в Астрахани

Как пояснил президент союза Андрей Юрьев, так, за ушибы и ссадины пострадавшие могут получить 1 тыс. рублей, за переломы конечностей — от 60 до 300 тысяч в зависимости от места перелома и степени тяжести травмы. За несколько травм выплаты суммируются.

Добавим, что, согласно данным базы АИС НССО, ответственность владельца обоих автобусов — ОАО «АстраханьПассажирТранс» — застрахована в страховой компании «ВСК». В ВСК, в свою очередь, подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым.

Напомним, два рейсовых автобуса столкнулись на общегородской транзитной магистрали в Астрахани днем 10 сентября. ДТП произошло, когда один из автобусов стоял сломанный у обочины, в это время в него въехал другой автобус. В обоих транспортных средствах были пассажиры. По данным регионального УМВД, пострадали 10 пассажиров первого автобуса, двигавшегося по маршруту № 30. Это жители областного центра и Харабалинского района в возрасте от 6 до 73 лет. Они получили переломы, черепно-мозговые травмы и ушибы. Мальчик 2009 года рождения и две девочки в возрасте 6 и 9 лет были госпитализированы.

Добавим, что право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу пассажирам, пострадавшим на общественном транспорте, дает вступивший федеральный закон № 67-ФЗ, действующий с 1 января 2013 года.