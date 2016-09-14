Ярославль, 14 сентября, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы намерены обратиться к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву по вопросу защиты интересов участников долевого строительства. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном парламенте, ярославские законодатели предлагают внести изменения в ряд нормативных актов в сфере долевого строительства.

митинг обманутых дольщиков в Ярославле

Соответствующее обращение уже поддержал комитет Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству.

«Мы обозначили три позиции. Во-первых, закрепить на законодательном уровне порядок принудительной смены застройщика, что позволит ускорить, упростить и регламентировать процедуру передачи объекта новому застройщику для завершения строительства и удовлетворения требований дольщиков. Во-вторых, дать субъектам Российской Федерации больше прав, чтобы они могли в определенной степени поощрять тех, кто готов взять незавершенный объект и довести дело до конца. В том числе, выделять таким застройщикам земельные участки. Наконец, мы предлагаем увеличить срок страховых обязательств с двух до пяти лет», — пояснил председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Николай Бирук.

Автор инициативы депутат Александр Воробьев, однако, считает, что мер, обозначенных в проекте обращения, недостаточно для решения проблемы обманутых дольщиков. Он настаивает на том, что роль государства в регулировании сферы долевого строительства должна быть максимальной. При этом все законодательные рычаги должны не только быть, но и работать.

«В регионе необходим специализированный орган, который будет контролировать все вопросы долевого строительства. Но основные меры необходимы на федеральном уровне. Вот решили в Ярославской области вопрос по объектам СУ-155, но есть и другие недобросовестные застройщики: «Альянс», «Строитель +» и другие. Их дома тоже необходимо достраивать — а для этого нужно искать финансирование. Кроме того, необходимо строго наказывать недобросовестных застройщиков, а у нас уголовные дела возбуждаются, но не расследуются. Поэтому рычаги влияния государства на сферу долевого строительства должны быть шире, нежели указано в нашем обращении. Именно государство должно выступать регулятором этой отрасли», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Депутат отметил, что проект, поддержанный комитетом, он передаст обманутым дольщикам с тем, чтобы они дополнили его своими предложениями.