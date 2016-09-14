Варшава, 14 сентября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Польские эксперты, в 2010 году посетившие Россию для расследования катастрофы самолета Ту-154М под Смоленском, не изучили обломки лайнера и не беседовали со специалистами, выполнявшими ремонт самолета, сообщает Gazeta Polska.

en.wikipedia.org Обломки самолёта Ту-154 на месте крушения

В распоряжении издания оказалось письмо, составленное в 2010 году по итогам встречи подразделения при комиссии исследования авиапроисшествий гражданской авиации с экспертами. Специалистам, которые во время поездки в Россию сопровождали представителя Польши, полковника Эдмунда Клиха, были заданы вопросы, касавшиеся расследования крушения самолета.

В частности, эксперты отрицательно отвечали на вопросы о том, имеются ли у них отчеты по техническим исследованиям обломков Ту-154 и участвовали ли они в технических исследованиях обломков лайнера.

Как отмечает издание, письмо, подписанное главой технической подкомиссии Станиславом Журковским, было скрыто предыдущим правительством страны от премьер-министра Польши Дональда Туска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Генпрокуратура Польши приняла решение об эксгумации тел погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. Родственники четырех погибших уже получили уведомления об извлечении тел. Ожидается, что патологоанатомические экспертизы с использованием компьютерной томографии прольют свет на ход катастрофы и ее причины.

Напомним, на «борту №1» находились президент Польши Лех Качиньский, члены правительства, представители военного командования. В результате падения самолета погибли 96 человек, включая членов экипажа.