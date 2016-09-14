Калуга, 14 сентября, 2016, 11:10 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы правительства Калужской области На встрече

Стратегию развития Обнинска представил 13 сентября губернатору Калужской области президент фонда поддержки и развития технологий общественной безопасности «Концепт» Геннадий Скляр.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в этом году первый в России наукоград отметил 60-летие со дня основания. Разработка стратегии развития города продолжалась полтора года и стала пилотным для России проектом.

По словам Геннадия Скляра, на примере Обнинска необходимо показать, как объединить усилия представителей различных сфер для поддержки научно-технического потенциала региона и стимулирования его дальнейшего развития: «Обнинск и дальше будет развиваться как крупнейший в стране научный центр, и главные доходы, главные ресурсы города будут идти от научной, производственной, высокотехнологической базы и главное — от людей, которые будут здесь работать. Все это делается для того, чтобы город был комфортным для жизни, чтобы образование, культура, медицина в наукограде отвечали самым современным требованиям».

Губернатор Анатолий Артамонов одобрил представленный документ и подчеркнул, что его реализация принесет практическую пользу не только Обнинску. Подобные проекты необходимы и другим крупным городам области — Калуге, Людиново, Кирову.

«Это больше нужно даже не для получения дополнительного финансирования, а как ориентир на будущее развитие города. Мы обязаны практической нашей работой, привлечением инвестиций и реализацией различных направлений деятельности подтверждать этот ориентир. Не случайно мы сейчас технопарк в Обнинске на базе МИФИ создаем — это для того, чтобы молодежь могла сразу со студенческой скамьи осваивать наукоемкие технологии и участвовать в инновационной деятельности. Я очень рад, Геннадий Иванович, что вам удалось поучаствовать в этой работе. Это здорово, и, надеюсь, что этим документом вам придется в будущем еще позаниматься», — подчеркнул глава региона.

Центром Стратегии является человек, житель наукограда, заинтересованный в перспективах развития родного города. В этой связи представители бизнеса, науки, образования, культуры принимали самое активное участие в разработке ключевого документа. Стратегия поможет Обнинску не только сохранить статус первого в России наукограда, но и будет способствовать дальнейшему привлечению инвестиций на разработку и внедрение новых научных проектов.

Кстати, ознакомиться со Стратегией развития Обнинска можно на сайте городского округа. В ближайшее время она будет рассмотрена членами регионального правительства, а затем на федеральном уровне.