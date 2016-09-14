Красноярск, 14 сентября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Обманутые дольщики в Красноярске разочарованы во власти и в предстоящих выборах. С 2015 года они безуспешно добиваются завершения строительства жилого дома в микрорайоне Мариинский. Причем, многие из них приобрели долевое через ипотеку и теперь отягощены кредитами.

Егор Кондратьев Акция протеста обманутых дольщиков в Красноярске

Рассказывает один из обманутых дольщиков Егор Кондратьев: «Летом прошлого года мы решили купить квартиру в ипотеку. Обратились в агентство недвижимости, по разговорам и отзывам довольно хорошее, и поэтому решили к ним. Собрав все необходимые справки стали ждать результатов от различных банков. Все банки отвечали отказом, либо давали значительно меньшую сумму. И вот, через месяц, когда уже срок всех справок почти истек, Россельхозбанк сам, по словам сотрудников агентства, предложил вариант «долевки» в строящемся микрорайоне Мариинский».

По его словам, в представленной декларации сроком сдачи дома был заявлен конец 2017 года.

«Съездили, посмотрели, дом панельный, стоят три этажа, несколько плит четвертого этажа стоит, плюс в агентстве нас клятвенно уверяли, что сдача раньше срока будет. Подумали, что раз дома панельный, возвести его смогут по-быстрому, так что вполне вероятно, что действительно сдадут раньше. Проходит месяц, проходит другой, а состояние домов не меняется», — сообщил Кондратьев.

На все запросы застройщик уверял, что возведение дома возобновится в ближайшее время. Понемногу дольщики стали завязывать контакты между собой и организовываться для борьбы за свои права. Выяснилось, что в одинаковой ситуации находятся сразу два дома. Начали с коллективных обращений. Неоднократно обращались в стройнадзор, прокуратуру, к депутатам местной администрации и, конечно, к президенту РФ Владимиру Путину. Однако несчастьем обманутых людей не заинтересовались ни власти, ни местные телеканалы.

«Стройнадзор и прокуратура выявили какие-то нарушения в нецелевом использовании средств и в неправильном страховании, но единственное наказание, которое вынесли застройщику ООО «Фирма ФБК» в лице директора Коваля — это выговор и штраф в несколько тысяч. Местная администрация отправляла нас в стройнадзор, а правительство РФ в местную администрацию. В общем, мы попали в замкнутый круг! Иначе как беспределом это назвать нельзя», — сетует Кондратьев.

19 августа дольщики провели пикет в сквере Сурикова рядом с краевой администрацией. Разочарованные бездействием власти дольщики проводили пикет уже под политическими лозунгами: «Зачем идти на выборы, если для народа нет выбора?» «Застройщик и власть заодно!» и др. На пикете были выдвинуты требования к губернатору Красноярского края Виктору Толоконскому и главе города Эдхаму Акбулатову, однако ответа не последовало.

10 сентября в сквере Космонавтов был проведен митинг, посвященный тем же вопросам.

«Заключая сделку, мы понадеялись, в первую очередь, на агентство недвижимости и на Россельхозбанк, который выдал ипотеку. И там, и там, наверняка, проверялся и застройщик и стройка. Но их все устроило. Потом мы надеялись на нашу власть, но от нее также никакой помощи нет», — заявил Кондратьев.

В беседе с ИА REGNUM он рассказал, что все произошедшее показало ему степень безразличия власти к проблемам простых граждан, когда речь идет об интересах строительных компаний. «Я понял, что наша власть, по крайней мере местная, ничего не хочет или не может предпринять по данному вопросу», — заявил обманутый собственник. При этом он отметил, что никаких иных способов борьбы за свои права, кроме показавших свою бессмысленность писем и пикетов, он не знает.

«Будем продолжать писать везде, где можно, всяческие обращения во власть и СМИ. Может быть, будем проводить консультации с юристами. Что еще можно предпринять, даже не знаю», — сказал собеседник ИА REGNUM.

Он также сообщил, что власти пообещали помочь с выделением кредита на 500 млн рублей для продолжения стройки. «Эти деньги упадут на спецсчет, с которого будут списываться застройщиком по факту выполненных работ. Но застройщик предлагает подрядчиком какою-то никому неизвестную контору, и это попросту очередной этап распила этих денег», — подчеркнул Кондратьев.

Краевые власти неоднократно заявляли о своей готовности поддержать строительную отрасль в ситуации кризиса. Также в конце 2015 года Законодательное собрание Красноярского края приняло закон о мерах поддержки обманутых дольщиков, предусматривающий компенсацию части процентов, уплаченных дольщиками, взявшими кредиты на жилье. Однако этой меры явно недостаточно.