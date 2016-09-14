Киев, 14 сентября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



Константин Крыжицкий. Вечер на Украине

Газ

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 10 сентября составили 13,112 млрд кубометров. Это на 0,367 млрд кубометров больше, чем неделей ранее и на 1,746 млрд кубометров меньше, чем 10 сентября 2015 года. Темпы закачки сохраняются на уровне 60 млн кубометров в сутки, ПХГ заполнены на 42,36%.

Визит вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шевчовича в Москву, который должен был состояться 12−13 сентября, отложен как минимум до начала октября. Сам Шевчович на конференции Bruegel заявил, что надеется посетить Россию в первой половине октября, однако судя по всему, у него нет уверенности как в дате визита, так и том, что он вообще состоится. Таким образом, Украина, «давшая себя уговорить» на покупку дополнительных объёмов природного газа у «Газпрома» и, уж так и быть, готовая подписать дополнительное соглашение о его покупке, обнаружила, что подписывать его с ней пока никто не собирается. Отопительный сезон всё ближе, необходимость в дополнительных 2,5 млрд кубометров газа признана премьер-министром Владимиром Гройсманом. Мяч на украинской стороне.

«Министр топлива заявил, что нам необходимо еще 2,5 млрд тонн, чтобы пройти зиму», — комментирует директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич обновлённые планы правительства для портала «Вести-Украина». — Однако хочу напомнить, что зимой 2012 года из-за морозов Украина потребила 20 млрд кубометров. Правда, тогда еще работала промышленность и был Крым. Нам пришлось отбирать газ из транзитной трубы, в результате болгарские и австрийские бабушки мерзли в своих домах, потому что Европа реально недополучила 15% газа. Тогда скандал удалось замять. Удастся ли сейчас, сомневаюсь… По закону, если нам не хватит газа, то в первую очередь будут отключать предприятия. Жилые дома оставить без тепла не могут, но прикрутить его до технологического минимума вполне. В таком случае в квартирах будет +12 градусов«

Президент компании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины) Игорь Прокопив в интервью изданию «Новое время» анонсировал сообщил, что в ближайшее время мощность ГТС будет уменьшена: «Мы уже подошли к тому, чтобы утвердить мероприятия на Кабмине, и сказать на весь мир: мощности 275 млрд кубометров входа на Украину не нужны. Потому что это лишние расходы на содержание персонала, компрессорных станций, агрегатов и всё остальное. На 10 последующих лет мы можем отказаться от эксплуатации примерно 400 км газопроводов».

В компании ещё не знают, до какой пропускной способности будут сокращать мощность системы, существует 3 рабочих варианта: «нулевой вариант, 30 и 70 млрд кубометров в год транзитной работы через территорию Украины».

«Логика для Украины в консорциуме очень проста — страна должна иметь партнеров, которые гарантированно обеспечат загрузку ГТС. Все остальное мы можем сделать сами ‑ и обслуживать, и эксплуатировать, и модернизировать. Основная задача: сохранить загрузку ГТС, возможно, увеличить, добиться новых потоков, новых коридоров, — это было бы самым главным вызовом», — отметил Прокопив.

«Северный поток — это вызов номер один. Приватизация белорусской ГТС Газпромом и увеличение ее мощности на треть — это вызов номер два. Северный поток забрал больше 40 млрд куб. м газа. Белорусская ГТС за счет увеличения на 30% также забрала 5−6 млрд куб. м газа. Совокупно у нас больше чем со 110 млрд куб. м транспортная работа упала до 72−75 млрд куб. м. Мы уже несем эти потери», — отметил руководитель украинского газотранспортного оператора.

При этом он заявил, что к концу 2016 года чистый доход компании должен увеличиться до 31 млрд грн (+5,8 млрд в сравнении с 2015 годом).

«Золотые времена газотранспортной системы Украины остались в прошлом и станут красивой легендой. Заявление главы «Укртраснгаз» Прокопива войдет в историю, поскольку от его слов можно вести официальный отсчет постепенной ликвидации технических транзитных мощностей Украины», — комментирует эксперт по энергетике Юрий Корольчук.

«Справедливости ради следует отметить честность и открытость «Укртрансгаза», который признал, что компания ожидает уменьшения транзита газа даже до нулевой отметки. Ранее прямо и официально со стороны «Нафтогаза» не было признания возможностей такого катастрофического провала в хозяйственной деятельности компании. Президент «Укртрансгаза» Прокопов однозначно подтвердил коллапс ГТС Украины и сокращение всех видов работ, которыми занимается компания», — анализирует далее специалист.

Однако, подчеркивает Корольчук, нынешние ожидания «Уктрансгаза» еще довольно оптимистичны.

«По имеющейся информации в условиях работы ГТС в худшем режиме транзита от 0 до 30 млрд. куб. м компания будет вынуждена фактически в три раза сократить свою жизнедеятельность. В перспективе до 2030 года только 12 тыс. км из ныне действующих 22 тыс. км магистральных газопроводов будут эффективно использоваться. Также с 72 компрессорных станций останутся действующими менее 20. Соответственно численность работников будет сокращен с 28 тыс. до 8 тыс. человек. Более того, если сотрудничество ЕС и Россия, а также России и Турции будет усиливаться, то ожидаемый кризис для ГТС Украины наступит не в 2030 году, а уже ближе к 2025 г.», — отмечает он.Эксперт заявляет, что хотя руководитель «Укртрансгаза» Прокопив возлагает надежды на транспортировку газа в рамках стран ЕС (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария) через территорию Украины — это пока эфемерные проекты, которые не подкреплены участием крупных европейских энергокомпаний. Все эти страны вместе потребляют небольшой объем газа. Поэтому за их счет Украина не компенсирует свои потери.

Электроэнергия

Запасы угля на украинских ТЭС за минувшую неделю выросли примерно на 50 тыс. тонн и на 12 сентября составили 996 тыс. тонн (с 945,5 тыс. тонн неделей ранее). 417 тыс. тонн из общего количества запасов приходится на антрацит, запасы которого растут чуть более высокими темпами, однако пока ещё очень далеко от необходимых.

По состоянию на 12 сентября в энергосистеме Украины работал 31 блок ТЭС общей мощностью 6018 МВт (примерно 42,5% от общей установленной мощности украинской тепловой генерации).

«Лучше поздно, чем никогда. Такими словами можно описать подготовку к отопительному сезону в 2016—2017 гг. Стремительный рост запасов угля дает основания говорить, что хоть с опозданием, но склады тепловых электростанций будут наполняться. Можно сказать, что во власти никто не захотел получить проблемы во время отопительного сезона, а потому были сделаны организационные выводы», — комментирует Юрий Корольчук. При этом эксперт допускает, что к началу отопительного сезона правительство может успеть накопить 2−2,2 млн т угля, однако заявленного им же показателя не достигнет. Впрочем, до начала октября остаётся около 8 недель. В последнее время запасы растут со скоростью примерно 50 тонн/нед (а если сдвинуть фокус, то теперь они всего лишь вышли на уровень месячной давности), а это значит, что проблемы могут возникнуть даже с достижением показателя 1,5 млн тонн.

Однако у министра энергетики Украины Игоря Насалика своё видение проблемы: «Минэнергоугля на Кабмине утвержден план по обеспечению углем генерирующих компаний — ТЭС и ТЭЦ. На сегодня [9 сентября — Ред.], согласно плану, мы должны иметь антрацитовой группы угля на ТЭС 459 тыс. тонн, а на складах есть 410 тыс. тонн. По газовой группе — 646 тыс. тонн, мы вышли сейчас на 561 тыс. тонн. Практически министерство работает в том графике… который предусмотрен планом. Особого отставания, а это дневная норма поставки угля, я не усматриваю», — заявил глава министерства с парламентской трибуны.

Хотя судя по динамике накопления запасов за последний месяц озвученная им разница показывает минимум двух — (антрацит) и трёхнедельное (газовая группа) отставание. Иными словами, на запланированные показатели 1-ой декады сентября (с сохранением динамики) министерство выйдет лишь к концу месяца.

Впрочем, ситуацию обещает исправить частный бизнес. Директор по коммерческой деятельности ДТЭК Виталий Бутенко на пресс-конференции заявил, что угольный дивизион компании во втором полугодии нарастит добычу на 3,5 млн тонн., выйдя на 1,2−1,25 млн тонн ежемесячно. (т.е. фактически вдвое). Кроме того в компании заявили о том, что подписали контракты на поставку 100 тыс. тонн угля газовой и 75 тыс. тонн антрацитовой группы.

Глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук пожаловался журналистам на территории Донецкой и Луганской областей, не контролируемые Украиной. «За весь период НКТ задолжали за поставку электроэнергии около 24 млрд грн. Большая часть суммы приходится на 2014−2015 гг., с начала этого года прирост долга — более 1 млрд грн». Примерно 80−90% долга, по его словам, приходится на территории Луганской области.

Электроснабжение в зоне т.н. «АТО» будет обсуждаться Минэнерго Украины и РФ во время встречи в Минске 21 сентября. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в Контактной группе по Украине Мартин Сайдик. Какие именно вопросы будут затронуты сторонами, спецпредставитель ОБСЕ не уточнил.

Уголь

Энергетический эксперт Валентин Землянский во время пресс-конференции пояснил, почему стратегия замещения донецкого и луганского угля экспортными поставками несостоятельна. «Рассматриваются варианты, в том числе компанией «ДТЭК», возможностей импорта угля как антрацитовой группы — из той же Южно-Африканской республики, но исключительно как поддерживающая мера по той простой причине, что основной объём все равно идет с Донбасса по причине невозможности украинских портов пропустить такое количество угля», — отметил он. По словам эксперта, пропускная способность портов — 400 тыс тонн в месяц, а для подготовки к отопительному сезону она должна быть как минимум вдвое выше.

Любопытно, что упорное желание правительства Украины имитировать энергонезависимость от донбасского угля, в конечном счёте вредит самому правительству, вернее, его планам приватизации «Центрэнерго» (одна из энергогенерирующих компаний Украины).

«Кризис с поставками угля играет на руку «Центрэнерго», а, значит, политикам, которые ее контролируют, поскольку компании удается оставаться чрезвычайно важным участником энергорынка. Ведь как показала практика двух прошлых лет, основной поток импортного угля, включая антрацит, добытый на оккупированных территориях, проводился через «Центрэнерго» (как государственную компанию). По большому счету можно сказать, что правительство подстраивает весь рынок электроэнергии под одну из компаний как в вопросах производства электроэнергии, так и в установлении цен на уголь. И теперь, когда дефицит угля более чем критический, значительную его часть также будут закупать через «Центрэнерго», что даст возможность близким к компании коррупционерам «распилить» не один миллион гривен, даже несмотря на все преимущества электронной системы торгов», — пишет обозреватель портала «Минпром», намекая на то, что пока подобная ситуация сохраняется и контролируется правительством, всем причастным попросту не выгодно приватизировать компанию, позволяющую им обогащаться без всяких усилий

Как сообщалось ранее, в конце августа компания разместила заявку на закупку 960 тыс т угля.

Член Общественного совета при Минэнергоугля Анатолий Татаринов в комментарии для Голос.UA весьма образно описал ситуацию в угольной отрасли Украины, часть которой, как мы помним, подлежит продаже, а часть — закрытию: «Убыточные шахты можно закрыть и сегодня, но на это надо решиться: не обманывать людей, а если сказали, что закроют — закрывать. Возьмите коалиционное соглашение, которому скоро будет три года: там было записано, что нерентабельные шахты будут закрывать и приватизировать, передав в ФГИУ. Но программа не реализуется, потому что реального покупателя на шахты нет. А пока — они «обвешаны» долгами, мы за электроэнергию практически не платим, уже больше миллиарда гривен долга. Однако, если мы продадим «Центрэнерго» — останемся со своими шахтами, с очень дорогим углем, и нигде не найдем на него потребителя. По угольной промышленности, в двух словах: мы и содержать ее не в состоянии, нужны дотации, и закрыть не можем — денег нет. Вот такая дилемма — ни лечить, ни похоронить». Проблема со сбытом, со слов Татаринова, объясняется просто: в украинском угле повышенное содержание серы, из-за чего экспортировать Украина может только антрацит. А в нём она как раз нуждается сама.

Согласно данным Независимого профсоюза горняков Украины, к настоящему времени правительство задолжало шахтёрам более 890 млн грн заработной платы. При этом глава Минэнерго Игорь Насалик заявляет, что на 9 сентября долг правительства составлял всего 355 млн грн. В профсоюзе же напоминают, что на некоторых шахтах с горянками ещё не рассчитались даже за декабрь прошлого года.

Нефть

Кременчугский НПЗ (финансовая группа «Приват», Игорь Коломойский) обратился в Минэнерго с просьбой отменить нефтяные аукционы, через которые реализуется нефть, добываемая компанией «Укрнафта» (частно-государственная компания, в которой группа «Приват» контролирует около 42% акций). По мнению представителей НПЗ, текущая формула ценообразования аукционов несовершенна, из-за чего цена не учитывает краткосрочных колебаний рынка. Поскольку менеджмент «Укрнафты» также контролируется группой «Приват», то неудивительно, что и в компании также просят отменить аукционы или изменить формулу расчёта стоимости.

Аукционная продажа добытой нефти была введена несколько лет назад, в период «дорогой» нефти. В то время менеджмент «Укрнафты», подконтрольный Коломойскому, продавал нефть Кременчугскому НПЗ примерно в 2 раза ниже актуальной мировой цены, из-за чего государство как акционер получало значительный убыток.

Пресс-служба компании «Нафтогаз Украины» распространила заявление об угрозе эффективной деятельности компании накануне начала отопительного сезона: «В ближайшее время Андрей Коболев [председатель правления — Ред.] должен находиться в длительной командировке для участия в слушаниях в рамках арбитражного производства в Стокгольме. Таким образом, в канун отопительного сезона работа компании может быть парализована из-за отсутствия кворума правления». В настоящее время в правлении компании осталось только три человека (Сергей Перелома отстранён решением Апелляционного суда Киева, Александр Тодийчук скончался).

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (Блока Петра Порошенко) заявил, что скандальный олигарх Сергей Курченко снова контролирует Одесский НПЗ: «18 августа хозяйственный суд Одесской области вынес решение, согласно которому регистрирует задолженность Одесского НПЗ перед компаниям Курченко в размере 14,5 миллиардов гривен. Это означает, что в комитете кредиторов Одесского нефтеперерабатывающего завода теперь опять главный Курченко, иными словами он фактический владелец Одесского НПЗ». Как известно, Курченко, молниеносно разбогатевший во временам Виктора Януковича, после евромайдана потерял контроль над Одесским НПЗ. По слухам, контроль над активом перешёл к структурам, близким к группе «Приват». Согласно другой версии, Коломойский взял завод «на передержку», до тех пор, пока улягутся политические страсти.

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