Киев, 14 сентября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Система стипендий, которую мы сегодня имеем на Украине — это наследие советских времен, нигде в мире такого нет. Такую позицию высказал глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук во время интерактивной программы «Открытая Церковь» на «Живом ТВ», передает униатский портал Католицький Оглядач.

Послевоенные студенты в СССР

С одной стороны, считает Шевчук, все студенты должны иметь надлежащую социальную защиту и базовые средства для жизни и учебы. «Но нигде в мире нет такой системы стипендий, которая есть на Украине. Стипендия — это не просто некое содержание со стороны государства. Стипендия — это всегда средство поощрения для развития и роста», — заявил архиепископ.

Ранее министерство финансов Украины предложило сократить расходы на стипендии студентам, которые учатся за бюджетные средства. По словам заместителя главы профсоюза работников образования и науки Украины Ольга Чабанюк, отмена стипендий является нарушением 53-й статьи Конституции Украины, которая гласит, что студенты государственной формы обучения имеют права на получение стипендии.

«Мы сегодня выступаем категорически против антисоциальных шагов государства в сторону образования. Сегодня для студента 825 гривен является большой помощью. Студенты, которые стремятся поступить на дневную форму обучения, проходят сложные испытания — сдают ВНО только для того, чтобы поступить на государственную форму обучения и получать вот эти 825 гривен. Они на них просто выживают», — цитирует Чабанюк РИА «Новости Украина».