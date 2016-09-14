Москва, 14 сентября, 2016, 10:58 — ИА Регнум. Минфин России видит два негативных фактора для Китая, которые могут привести к «жесткой посадке» экономики и снижению цен на нефть на уровень 30 долларов за баррель в ближайшей перспективе.

publicdomainpictures.net Добыча нефти

Прежде всего, вторая волна оттока капитала из Китая: рост доходности на глобальном рынке, рост доходности в США — рост ставки LIBOR делает заграничные инвестиции более выгодными, говорит замглавы Минфина Максим Орешкин. С другой стороны, рынок недвижимости. «Если рост цен и схлопывание пузыря на рынке недвижимости Китая произойдет одновременно», — рассуждает он.

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«Если сбудутся такие негативные прогнозы по динамике мировой экономики, то для нефтяного рынка ничего хорошего не будет», — подчеркнул замминистра.

«В очередной раз будут пересмотрены прогнозы по динамике спроса, стрессовый, не основной, сценарий, который мы видим, то, к чему нужно готовиться — это порядка 30 долларов за баррель в ближайшие несколько лет», — заявил замглавы Минфина на конференции Fitch.

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