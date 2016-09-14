Бишкек, 14 сентября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Бишкекский городской суд пересмотрел уголовное дело о покушении на жизнь известного киргизского теолога Кадыра Маликова. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщила газета «Вечерний Бишкек».

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Судебная коллегия изменила вердикт, ранее вынесенный судом первой инстанции, и приговорила религиозного экстремиста Тилека уулу Алибека, напавшего на эксперта-религиоведа, к 20 годам лишения свободы.

В качестве основного аргумента в пользу этого решения суд второй инстанции привел тот факт, что Кадыр Маликов выжил после нападения.

ИА REGNUM напоминает, что 26 ноября 2015 года в одном из микрорайонов столицы Киргизии произошло нападение на руководителя центра «Религия, право и политика» Кадыра Маликова. Впоследствии правоохранительные органы республики смогли арестовать преступника — Тилека уулу Алибека, сторонника одного из радикальных исламистских течений. В начале июня 2016 года Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил его к пожизненному лишению свободы и конфискации имущества с отбыванием наказания в колонии особого режима.