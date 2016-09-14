Волгоград, 14 сентября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. В Волгограде перед судом предстанет «разжигатель национальной вражды». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 14 сентября, 39-летнего мужчину обвинили по двум статьям УК РФ. Помимо совершения действий, направленных на возбуждение вражды по признакам расы и национальности посредством Интернета ему инкриминируют и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

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Экстремизм, по данным следствия, обвиняемый распространял посредством творчества и Всемирной паутины. Являясь автором и исполнителем музыкальных произведений, в мае 2014 года он создал интернет-сайт, на котором размещал информацию о деятельности своей группы, в том числе тексты песен. Однако, они оказались далеко не безобидными. Экспертиза показала, что в песнях музыканта содержались высказывания экстремистского характера. При этом, явно прослеживался негатив по отношению к определенным народностям.

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Кроме того, в марте текущего года обвиняемый по почте продал местному жителю музыкальный CD-диск, на котором, среди прочих, имелась запись песни экстремистского толка. Покупка проходила под контролем оперативников. Задержали подозреваемого в конце августа текущего года.

Расследование дела уже завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в июне текущего года за возбуждение ненависти либо вражды по признаку национальности через Всемирную паутину был осужден еще один житель Красноармейского района города. Осужденный является представителем молодежной субкультуры «скинхеды», пропагандирующей неонацистские взгляды. До этого он уже привлекался к административной ответственности за публичную демонстрацию нацистской символики и атрибутики. За размещенные в интернете видеозаписи, разжигающие межнациональную рознь, виновному назначено наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Свою вину молодой человек полностью признал уже на стадии расследования и раскаялся в содеянном.